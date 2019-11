Marten Kuningas: Praegu on kiired ajad

Marten Kuningal on ees ootamas erilised kontserdid: Miljarditega akustilised esinemised ja Robert Linnaga esitakse biitlite loomingut. FOTO: Eero Vabamaegi/Postimees

Sügis on Marten Kuningale olnud üliaktiivne aeg. Pooled oktoobrikuu päevad on kulunud stuudios ansambliga Miljardid uut plaati salvestades, teine pool akustiliste kontsertide jaoks proove tehes. Lisaks käivad ettevalmistused Jõulujazzi kontsertideks, kus Kuningas pakub džässipublikule oma tõlgendust ansambli The Beatles loomingust, seda siis koos Robert Linnaga.