Kunsti liikumine ja kogude piirkonnaülesus on alati kiiduväärt, seega on «Viinistu kunstisadam ERMis» igati teretulnud ettevõtmine. Jaan Manitski erakogust on selleks Tartusse toodud 200 teost, mille hulgas nii tuntumaid kui ka obskuursemaid teoseid.