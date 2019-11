Kati Orru: hädaolukorras määravad suhted rohkem kui positsioon

Tellijale

Õnneks on meil enneolematult hea loodusteaduslik teadmine tõenäolisest kliimaarengust, mis aitab ennetada äärmuslike ilmaoludega kaasnevat kahju. Näiteks on teada, et kõigist Euroopa piirkondadest ootab just Põhja-Euroopa alasid tulevikus kõige suurem tormisuse tõus. See tähendab nii tormide intensiivsuse kasvu kui ka äärmuslike tsüklonite sagenemist (Mölter jt, 2019). Ka Eesti kliimapoliitikas toetutakse eeldusele, et sügiseste ja talviste tormituulte kiirus kasvab senisega võrreldes lähikümnenditel kuni 20 protsenti.