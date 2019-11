Wolfgang Templin: kõik algas Gdanskis

Tellijale

Eelnevatel aastapäevadel on olnud kesksel kohal riigipead ja poliitikud, teiste seas näiteks Nõukogude Liidu viimane riigipea Mihhail Gorbatšov. Sel sügisel on esiplaanil aga kodanikualgatusena puhkenud demonstratsioonid ja protestiaktsioonid. Aastaid tagasi märkis endine Poola president Bronisław Komorowski: «See polnud mitte diplomaatia või alliansside võit, mis kujundas Euroopa ümber, vaid inimeste vabadusiha.»

Sel laupäeval, 9. novembril kogunevad paljude riikide riigipead ja valitsuste esindajad Berliini Brandenburgi värava juurde. See on osa nädalapikkusest kodanikufestivalist, mille eesmärk on ühendada omavahel mälestused, ootused ja küsimused tuleviku suhtes.