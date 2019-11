Riigifirma lubab tuulepargi eest magusamat präänikut

Ülekaalukalt Eesti suurima taastuvenergia tootja Enefit Green juht Aavo Kärmas otsib võimalusi, kuidas müra tekitavad tuulepargid kogukondadele kasulikuks muuta. Üks võimalus on see, et vallad ja kohalikud elanikud asuvad tuuleparkides aktsionärideks ning nopivad iga aasta dividenditulu.

Tellijale

Enefiti on süüdistatud selles, et olete Eesti taastuvenergia turu endale tasku pannud: Enefit Greenile kuulub 85 protsenti turust. Samas leidub erasektoris tegijaid, kel on tahe, soov ja võimalus ise tuuleparke teha. Miks riik siin ees on?

Esiteks väike täpsustus: pole sellist asja nagu Eesti tuule- või taastuvenergia turg. Müüme elektrit Baltikumi ja Põhjamaade elektriturul, mille maht on 400 teravatt-tundi aastas. Enefiti tuuleparkide toodang moodustas sellest vaid 0,25 protsenti.

Meie regioonis arendavad taastuvenergiat ka kõik teised riigile kuuluvad energiafirmad. Rõhutan, et see on äärmiselt kapitalimahukas äri, mistõttu neid tegijaid, kes suudavad reaalselt tootmist arendada, ei ole väga palju.