Eestlane Soomes pole enam ainult Kalevipoeg

Kaks aastat tagasi toimus aga muutus ning Eestisse hakkas Soomest tagasi rändama rohkem inimesi, kui rändas Eestist Soome. Kodumaal kasvav palk, eriti ehitussektoris, meelitab Soomes töötavaid eestlasi tagasi Eestisse. Eestlaste kuvand Soomes hakkab muutuma. Nüüd liiguvad Eestist Soome ettevõtted, kes soovivad põhjanaabrite turule laieneda. Näiteks on põhjanaabrite juurde laienenud autopesuteenust pakkuv idufirma UpSteam ja Jaapani restoranikett Tokumaru, kes avas söögikoha uues Helsingi kaubanduskeskuses Tripla. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on hinnanud, et Soomes on ligikaudu 1500 Eesti ettevõtet.