Raul Ranne: rämedate sõnade talumatu tühjus

See ei vii ju kuhugi. Ei tee elu paremaks. Võimalik, et on lootusetult hilja manitseda, ent kas poleks mõistlik jätta kaaskodanik ta ilmavaate, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse ja minu pärast toitumisharjumuse pärast mõnitamata. Need ei ole asjad, mille pärast omavahel tapelda. Mõelge. No ei ole ju? Pigem on probleem see, et meie riigis puhub paljude taskutes valus vaesus. Näiteks. Ja me ei tea, kuidas seda otsustavalt leevendada. Või kui võtta appi konkreetsem ja värskem näide, siis kas äkki poleks mõistlikum mõelda sellele, mida saab riik ja iga selle kodanik teha paremini, et järgmine kõvem torm ei jätaks abituna pimedusse ootama tervet linna? Siin, oleme ausad, pole poliitkorrektsusel või ebakorrektsusel mingit tähtsust.