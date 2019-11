Rumeenia parlament kinnitas Orbani peaministriks

Tellijale

Ungari peaministri Viktor Orbániga seob Rumeenia valitsusjuhti Ludovic Orbanit see, et nii esimese Fidesz kui ka teise PNL kuuluvad paremtsentrit ühendavasse Euroopa Rahvapartei erakonnaperesse. Ühe esimese asjana oodatakse Orbanilt seda, et ta nimetaks Euroopa Komisjoni oma riigi poolt uue volinikukandidaadi.