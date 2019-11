Kas taimsel kütusel saab joosta maratoni?

Tellijale

«Hakkasin jooksmisega tegelema paar aastat tagasi – õpin alles. Kui jooksmisega alustasin, tekkisid kohe valud põlvedes, liigestes,» meenutas ta esialgseid komistuskive. Ta helistas ala keerdkäike paremini tundvale tuttavale, pidamaks aru, milles võib olla probleem. Kui asi pole mõtlemises, mis võib vahel visata vimkasid, ütles too, siis võiks vaadata üle piimatoodete tarvitamise. Jooksuradade vallutusretke tõsiselt plaani võtnud Sõrmus ütles, et neid sööb ta tõepoolest hommikuti mõnuga. «Minu jaoks oli see löök allapoole vööd – aga mõtlesin, et proovin neist loobuda.»