Skandinaavia veinitootjad panustavad kliima soojenemisele

«Pole mingit kahtlust. Kliimamuutus on meile hea,» ütles The Wall Street Journalile maailma põhjapoolseima kommertsveinimõisa omanik norralane Bjørn Bergum. Mõis asub Edela-Norras Sogndalis, 61,2 kraadi põhjalaiust.

Euroopa lõunaosas aga põhjala veinitootjatele erilist tähelepanu ei pöörata. «Võib-olla on see Prantsuse arrogants, kuid ma ei arva, et nad on juba meie tasemel,» ütles majanduslehele Bordeaux’ veinimõisa Château Smith Haut Lafitte kaasomanik Florence Cathiard. «Suurepärase veini edu tuleneb pinnase alkeemiast, päikesest ning naistest ja meestest, kes seda veini valmistavad,» lisas ta.