Kui mingil spordialal on kuningaid rohkem kui üks, siis on see kahtlemata kuninglik vormelisari. Lewis Hamilton kindlustas pühapäeval Austinis kolmanda järjestikuse ja karjääri kuuenda vormel 1 maailmameistritiitli, millega astus sammu lähemale Michael Schumacheri tippmargile. Hamilton jääb nüüd Schumacheri rekordile alla ainult ühe sõitjate trofeega.