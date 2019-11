Peaministripartei ja opositsioon vaevlevad võlgades

Tellijale

Keskerakond ja Reformierakond on riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimiste kampaaniate järel kampaaniameistritele võlgu sadu tuhandeid eurosid. Riigikogu suurimate erakondadega on samas olukorras ka sotsiaaldemokraadid, kellel on peale valimistejärgsete tasumata arvete õlgadel poolemiljoniline pangalaen.

Kõige hapum seis on peaministriparteil Keskerakonnal. Selle majandusaasta viimaste näitajate järgi ehk kolmanda kvartali seisuga on erakonna netovara negatiivne 813 000 euroga, enam kui poole aasta pikkused võlad moodustavad sellest 508 000 eurot.

