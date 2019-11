Tellijale

Viie aastaga kiirtoiduketi McDonald’si aktsia väärtuse kahekordistanud tegevjuht Steve Easterbrook kaotas eelmisel reedel töö, sest ettevõttesisene uurimine paljastas, et ta oli suhtes ühe töötajaga, see on aga vastuolus McDonald’si personalipoliitikaga. 2010. aastal lasi infotehnoloogiaettevõte Hewlett-Packard lahti ühe maailma hinnatuima tippjuhi Mark Hurdi, sest ta ei teavitanud ettevõtte nõukogu oma suhtest ettevõttele turundust teinud näitleja Jodie Fisheriga. Konkureeriva Oracle’i asutaja Larry Ellison ütles selle peale, et «tegemist on kõige halvema personaliotsusega pärast seda, kui need idioodid Apple’i nõukogus Steve Jobsi lahti lasid», ning palkas Hurdi ise.