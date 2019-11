Kodumaised burgeriketid tunnevad kuklas suurte hingust

Tellijale

KFC ja Burger Kingi Eesti turule tulekut kommenteerides selgitas Ewen, et ühelt poolt on need firmad peole hiljaks jäänud, kuna ei paku midagi, mida eestlased juba ei saaks teistest allikatest. Samas tunnistas Ewen aga​, et maine on neil brändidel kõva ning oma miljardiliste eelarvetega on nad kindlasti võimelised kõvasti reklaami tegema ja Eesti kiirtoidu turust suure osa endale ampsama. «Nende brändide majanduslikud mehhanismid on hästi välja arenenud ning väikeettevõtetel on raske nendega võistelda,» nentis ta, kuid tõdes, et tal ei saa olla midagi selle vastu, et vabal turul oleks publikul valikut.