Euroopa mängudel üllatanud kossunaised püüavad olümpiakohta

Tellijale

Kui mängijatel on tahtmist rohkem kui küllaga, siis milles asi? 3x3 on siiani suure korvpalli väikevend ning sügisest kevadeni mängivad meie 3x3 mängijad viis viie vastu. Peatreener Siim Raudla soovib taas kokku saada suvel Minskis Euroopa mängudel hõbemedali võitnud koosseisu. Kuid neist neljast naisest kaks teenib klubileiba Saksamaal ja üks Poolas ning märtsikuus, mil Indias peetakse OM-valikturniir, peetakse saalis just tähtsaid mänge.