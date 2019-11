Solman: kui saab haiget, on vägivald

Tellijale

Lähisuhtevägivald on Eestis nii sage probleem, et häirekeskus saab iga päev sel teemal mitukümmend väljakutset. Kuna see puudutab lähedalt väga paljusid inimesi, reageeris avalikkus rahvastikuministri ebaõnnestunud sõnavõtule perevägivallast valulikult.

Postimees kirjutas eile rahvastikuminister Riina Solmani (Isamaa) sõnavõtust lapseootel naistele. Minister ütles Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliinikus, et tihti aetakse peretüli sassi perevägivallaga ning iga füüsiline kokkupõrge ei ole veel perevägivald. Seepeale sekkus naistekliiniku juhataja Piret Veerus, kes rõhutas, et kui tüli läheb füüsiliseks, on see siiski juba vägivald.