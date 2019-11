Jaak Uibu: lastetusmaksu asemel võiks arutleda tulevikumaksu üle

Tellijale

Teie pöördumine ilmus osaliselt Pärnu Postimehes. Millist reaktsiooni ootasite?

Reaktsioon tuli riigikogu liikmelt Annely Akkermannilt, kes kirjutas kommentaarides: «Sündimus on rahva tervise näitaja nii füüsilises, vaimses kui sotsiaalses mõttes – kui heas füüsilises vormis me oleme, kui lootusrikkalt vaatame tulevikku ning kui turvalised on sotsiaalsed olud.» Ma ütleksin, et see oli suurepäraselt formuleeritud.

Saatsite ka eelmisel aastal kõigile omavalitsustele kirja ettepanekuga luua volikogudes rahvastikutaaste komisjonid. Mis sellest sai?

Kokku sain omavalitsustelt üle 50 vastuse. Enamik ettepanekut vastu ei võtnud, öeldes, et sellega peab tegelema riik. Kohtla-Järvelt vastati, et koostöös riigiga võiks seda teha. Kõige rohkem võttis kuulda Jüri Ott Lääne-Nigula vallast. Tema veenmisel on volikogu vastu võtmas otsust hakata rahvastikutaastega sisuliselt tegelema. Aga mul pole praegu võimalust jätkata, sest riigikogus ei moodustatud kevadel enam Eesti rahvastiku toetusrühma, mille konsultant ma olin ja mis eelmises riigikogus minu tööd omavalitsustega toetas.

Valitsuses on rahvastikuminister ja riigikogus rahvastikukriisi komisjon. Mida peaksid nad tegema rahvastiku loomuliku taaste tagamiseks?