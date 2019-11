Ülo Vooglaid: madalat iivet ei tohiks käsitleda fataalsena

Tellijale

Kas iibeküsimused on tervisega seotud ja kas neid võib käsitleda tervise kontekstis – kahtlemata! Paljudel on lõpuni lahti mõtlemata, mis see tervis on. Soovitaksin meelde tuletada Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) määratlust: see on füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu ühtsus. Paraku on tervise vaimne ja sotsiaalne aspekt paljudele tervise valdkonnas tegutsejatele ja ka saadikutele ning nende nõunikele võõravõitu. Võõrdumine, võõrandumine, marginaalsus, frustreeritus – need on pinged, mis võivad panna inimese kõhklema, kas on mõtet lapsi ilmale tuua. Kui see kõik ei ole seotud tervisega, siis mis see on? Kui inimeste hoiakuid ja suhtumist, mõtlemist ja käitumist mõjutavad tegurid jäävad tähelepanu alt välja, pole võimalik teha usaldusväärseid järeldusi ja ennustusi. Sama võib juhtuda, kui pole võimalusi andmeid mõtestada.