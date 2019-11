Kes päästab metsa: rebane, ilves, hunt või karu?

Tellijale

Infopäeva avanud keskkonnaminister Rene Kokk tunnistas metsanduse arengukavast rääkides, et tegemist on pika protsessi vaheetapiga. Kuigi mõnes küsimuses on eri huvigruppidega juba üksmeel leitud, siis suuremad kompromissid ootavad alles.

Sõna „kompromiss” kõlaski sõnavõttudes üsna sageli ja toonil, mis annab alust karta, et mõne arvates tundub see peaaegu ületamatu takistusena.

Arengustsenaariume tutvustanud Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja Kristel Järve rõhutas, et tegemist on alles algusega ja ees ootab pikk protsess, mis hõlmab mõjude hindamist. Suurimad erimeelsused puudutavad tema sõnul raiemahtu. „Raiemahust olulisem on viisid, kuidas me metsas toimetame ja mida tahame saavutada,” arvas ta.