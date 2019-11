Teadur: Eestis kasvatatakse üle 30 sibulasordi

Päris täpset infot selle kohta, milliseid sorte kasvatatakse, kahjuks ei ole. Tänapäeval kasvatatakse Eestis kindlasti üle 30 sibulasordi. Nende seas on sordid, mida kasvatatakse tippsibulast: ‘Jõgeva 3’, ‘Stuttgarter Riesen’, ‘Cupido’, ‘Hercules’, ‘Red Carmen’, ‘Setton’, ‘Snowball’, ‘Sturon’ jt. Lisaks suur hulk sorte, mida kasvatatakse otse seemnest.

Jõgeval aretatud ‘Jõgeva 3’ on omadustelt väga sarnane Peipsi sibulaga, on kibedamaitseliste rühma kuuluv hästi säiliv pesasibul. Lapikümaraid sibulaid kasvab pesas tavaliselt 3–5. Üks sibul kaalub 40–70 g. Kuivsoomused on roosakaskollased, roosakaspruunid või kollased. Sort peab hästi vastu sibula-ebajahukastele.

Palju kasvatatakse sorti ‘Stuttgarter Riesen’. Sibul on lapikümar, pruunikaskollaste kattesoomustega. Kasvatab ühe 100–300 g raskuse sibula. Säilib hästi ja sobib ka ajatamiseks.

‘Cupido’ on keskvarajane hübriidsort. Sibulad on ovaal­ümarad, kollase kattesoomusega. Väga hea ja ühtlane saagikus. Säilib pikalt.

‘Hercules’ on suure saagiga ja väga ühtlane sort. Sibula kuju on ümar, kuivsoomused on kollased. Sort sobib pikaajaliseks säilituseks ja on hea ennakõidumiskindlusega.

‘Red Karmen’ on populaarne ilusa sügavpunase värvusega keskvarane saagikas sort. Sibula kuju on ümar. Säilivus on hea.

‘Setton’ on hilisepoolne suure saagiga sort. Sibula kuju on piklikümar, kuivsoomused kollased. Peab hästi vastu putkumisele.

Kuidas sibulasortidel vahet teha?