Nädala mõte: Puhas, aga kallis

Kohalikust maapoest ei saa ma eestimaist õuna osta, kuna selle hind on kallis ning kuna on kallis, siis rahvas ei osta. Kaup jääb seisma ja rohkem kauplus ei telligi. Aga miks peab kodumaine tooraine nii kallis olema?

Ühtegi erakonda propageerimata olen mõlema ideega igati päri. Eestis on toit kallis, eriti tervislik ja puhast päritolu toit. Ent ometi on just puhas toit meie hea tervise alustala. Hiljuti lugesin BBC artiklit Prantsuse Kariibi mere saartest Guadeloupe ja Martinique, kus mitu aastakümmet on banaaniistandustes kasutatud vähki tekitavat kloordekooni sisaldavaid pestitsiide ja nüüd on peaaegu kõigil täiskasvanud elanikel veres selle jäägid.