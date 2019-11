Suurenenud maheviljatootmine viis hinna alla

Tellijale

Scandagra tootejuht Marge Pähkel tõdes samuti, et mahevilja turul toimuvad muutused ja turg reageerib vastavalt pakkumisele. „Maheteravilja on raske müüa, sest pakkujaid on väga palju,” sõnas ta. „Kui eelmisel aastal oli maherukki hind 310 eurot tonn, siis sel aastal 110 eurot tonn, mis on samas hinnaklassis kui tavarukis. Samuti on langenud kõik teised maheteraviljade hinnad. Seega ei saa öelda, et maheturg otsatu on – iga aasta on erinev ja sõltub saagikusest ennekõike. Kui vilja on vähe, siis vajadus on suur ja hinnad tõusevad.”