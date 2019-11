Esimene EPA mess pidas katsumusele hästi vastu

Tellijale

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juht Roomet Sõrmus selgitas, et põllumeestel ja nende partneritel on kõige rohkem aega mõttevahetuseks ja aastakokkuvõtteks just sügisel, mil saak on salves, põllutöömasinad talvekorteris ja hakatakse valmistuma uueks aastaks.

„Meie mõte oli koondada kõik Eesti põllumajandussektoriga seotud inimesed ühe katuse alla ja ühe ürituse raamesse, kus saaks ajada ärijuttu, ammutada teadmisi ja sõlmida uueks aastaks eelkokkuleppeid,” märkis Sõrmus.

Peakorraldaja lisas, et EPA mess pani põhirõhu just seminaride korraldamisele. Kahe päeva vältel leidis ERMis aset üle poolesaja seminari. „Teemadering on hästi lai, alates mahepõllumajandusest ja lõpetades taimekaitsevahenditega,” selgitas Sõrmus pärast EPA messi avatseremooniat.

Sõrmuse sõnutsi tuli ürituse Tartus korraldamise idee põllumeestelt ja nende koostööpartneritelt. „Eks põhjus ole ka selles, et enamik põllumajandussektoriga seotud inimesi on endised epakad (Eesti Maaülikooli eelkäija Eesti Põllumajanduse Akadeemia ehk EPA vilistlased – toim.),” lisas Sõrmus.

Sügis sobib paremini