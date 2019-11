Järvamaa antud talupere tunnustus on ausam kui presidendilt saadud orden

Tellijale

Järvamaa tunnustas põllumajandusettevõtetest tänavu vaid teie talumajapidamist.

Nominentide seas oli mõni teine põllumajandusettevõte veel, kuid tunnustuseni jõudsime tõesti vaid meie Takkasaare taluna. Hea tunne, et meid on jälle märgatud. Meil kõigil, kes me siin toimetame. Mina abikaasa Aiviga ning lapsed Alvar, Argo ja Anneli peredega. Pojad on meil ametlikult talus tööl ja tütargi käib peaaegu iga päev lastega siin abis.