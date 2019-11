Elu Piirissaarel: paarkümmend püsielanikku, kuus kalurit, mõni sibulakasvataja

Tellijale

Piirissaarele viib Põlva maakonnast Laaksaarelt väljuv praam Koidula. Suvel tehakse erireise Tartust, aga need on mõeldud eeskätt turistidele Emajõe ja Peipsi nautimiseks. Laaksaarelt jõuab kohale umbes tunniga. Suvel käib laev tihemini, sügisel harvem, kuni talvel katkeb laevaühendus üldse. Juba Laaksaare sadamas lülitus telefon Venemaa levialasse ja püsis seal terve laevasõidu. Saarel leidis seade siiski kodumaise levi üles.

Üks asi, mis on Piirissaarel teistmoodi: siin pole kunagi viljeletud mehhaniseeritud põllumajandust, pole kasutatud kunstväetisi ega tehtud umbrohutõrjet. Väetisena kasutatakse mahaniidetud heina, lõigatud oksi ja oksapuru ning eelmisel aastal kasvanud maltsa, mis kaevatakse vagude sisse. Seetõttu on loodus siin puhas ja puutumata. „Saarel on oma hõng ja hing. Siin on elu teistsugune,” lausus saarevaht.