Ilmajutt: Aastaaegade määratlemisest

Tellijale

Aastaajad on perioodid, milleks aasta jaotatakse loodusnähtuste põhjal. See, millised on aastaajad (kas kuiv ja niiske, mitu eripalgelist aastaaega jne), oleneb geograafilisest asukohast. Eesti on 60. pl lähedal, kus üsna palju mõjutab lisaks Atlandi ookeanile ja Läänemerele ka Euraasia manner – sellises parasvöötme jahedas osas olemine tähendab, et meil on mitu selgesti eristuvat aastaaega. Samas troopilises vihmametsas aastasiseseid erinevusi ei pruugi üldse olla, mistõttu pole ka aastaaegu, sest midagi ei muutu. Seevastu mussoonkliimaga aladel on neid näiteks kaks: niiske ja kuiv.