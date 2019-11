Kas koduaias tasub karta viljapuu-bakterpõletikku?

Tellijale

Olgu kohe öeldud, et tegu on väga „kavala” haigusega, mis võib taimes pikalt nii peidus olla, et isegi vastavad proovid tõbe tuvastada ei suuda, aga ühe hetkel lööb soodsatel tingimustel välja ja hävitab taime. Levida suudab mitte üksnes istikutega, vaid isegi tuule või lindudega. Seega tasub silmad lahti hoida tõesti.