Eesti põllumehe käekäik sõltub suures osas teadusest

EMÜ loomakasvatuse eriala dotsendi Marko Kassi kinnitusel on enamik meie tippjuhtidest oma edutee alguses teinud teadlastega tihedat koostööd ja suurtootjatel on see side säilinud siiani. Eesti põllumehe käekäik sõltub suures osas just teadusest ehk sellest, kui palju panustab riik rakendus- või alusuuringutesse.