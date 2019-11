Tellijale

Olen neid konkursse kümne aasta vältel jälginud. Esimene kord veel osaleda ei julgenud, elasin kaasa oma sõpradele Kaspar Männile, Kuldar Schütsile, Igor Nikiforovile. Siis läks jälle viis aastat mööda, mõtlesin, et ehk võiks osaleda, aga sel ajal õppisin aktiivselt kompositsiooni ja tundsin, et pole vist nii selles ringis sees. Nüüd tuli konkurss kolmandat korda, lugesin korra küll statuuti, aga mõtlesin, et õige aeg on vist ikkagi maha magatud.