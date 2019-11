Juhtkiri: purjus peaga kasiinosse

Tundub justkui arusaadav, et teatud asutustele on vaja erandeid teha. Kui aga neile eranditele otsa vaadata, tekib kohe üksjagu ebakõlasid.

Seega tuleb toonitada tõsiasja, millele on Postimees ka varem tähelepanu juhtinud. Selle asemel et lahendada probleeme – konkreetsel juhul peamiselt avaliku korra rikkumisi – uute regulatsioonidega, oleks mõistlik jõustada vanu ja rõhuda asutuste ning inimeste enda vastutustundele.

Lõbuasutuste huvides on samuti probleemi ise lahendada. Baaridel on võimalik palgata uksele turvamees, kes ei lase külastajaid joogiga välja. Ka suuremasse baari ehitatud suitsuruum võtab enamikult põhjuse õue lärmama minna.

Õigupoolest tasuks nii mõnelgi peopaigal mõelda ka sellele, kas kõik üritused peavad niivõrd hilisel tunnil algama. Muusikudki on ju ajakirjanduses tunnistanud, et ei eelista esinemisi, mis toimuvad pärast keskööd.

Kahtlemata on probleemid alkoholi ja selle kuritarvitamisest tingitud tagajärgedega oluline murekoht, mis iseenesest ei lahene. Ent on ka üsna selge, et linnavalitsuse eelnõu ei too soovitud tulemusi.