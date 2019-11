Lasteaia õppekava loob kolmas töörühm

Tellijale

Lasteaednikud on ette heitnud, et tegevuste täpsed ettekirjutused teise töörühma loodud õppekavas pärinevad aastakümnetetagusest metoodikast. Teise töörühma esindajate arvates polnud aga alushariduse ekspertide loodud õppekavas piisavalt distsipliini ja täiskasvanu vastutust. Pinged päädisid sellega, et haridusministeerium otsustas lõpuks mõlema töörühma loodud õppekavade tööversioonidele avalikku tagasisidet paluda.