«Väljaheitmist ei olnud. Kõik, kes veel toimetavad erakonna sildi all, on keskerakondlased,» sõnas Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid. Tema sõnul räägiti juhatuses, kuidas tüli kiiresti ära lahendada, et see ei hakkaks kõigutama erakonna positsiooni Tartu koalitsioonis. Karilaiu sõnul esitas juhatus Tartu piirkonnale oma ettepanekud ning reede hommikuks peaks asi klaar olema. «Selleks tuleb mõned sammud teha,» lisas ta napisõnaliselt.