«Jäähoki on mul veres. Peres on alati jalgpall või hoki au sees olnud, isa ja onu olid jalgpallitreenerid, aga mina valisin jäähoki. Eelmise kümnendi lõpus tundsin kutsumust treeneriks saada. Teadsin aga, et treeneriametit on vaja õppida. Ainus kool, mis asub lähedal ning kuhu ka rahvusvaheline hokiliit inimesi suunab ja õpinguid toetab, on Soomes Vierumäel,» rääkis Eerme, kes on ainus rahvusvaheliselt koolitatud eestlasest jäähokitreener.