Ardo Hansson: Eesti on riiklike investeeringute Euroopa meister

Tellijale

Eesti taristu investeeringuteteemalisi arutelusid jälgides võib jääda mulje, et meie riik investeerib naeruväärselt vähe, mistõttu pole meie infrastruktuuri kvaliteet suurem asi. Kui saaks ainult eelarvepiiranguid lõdvendada või täiendavat erafinantseeringut kaasata, saaks rohkem ehitada, eriti ajal, kui odav laenuraha «lausa vedeleb tänaval». Kuni põhimaanteed pole neljarealiseks arendatud ja kõiksugu sillad ja tunnelid valmis ehitatud, olevat Eestis tegemist viletsa infrastruktuuriga. Valitsused oleksid ju võimelised rohkem projekte ellu viima.

Tegelik pilt on hoopis vastupidine. Riiklikele investeeringutele kulutame üllatavalt palju raha ja meie taristu kvaliteet pole sugugi halb. Suuremad vajakajäämised on just investeeringute prioriseerimises ja projektide efektiivses elluviimises.