Ei pea küll heaks tooniks, kui autorid vastavad kriitikule, aga kuna järgnev lõik tundub arvustuse kohta tavatult isiklik ja ükski teine arvustus ei ole seda seni adresseerinud, tahaks polemiseerida: «Ma ei tea, kas Kinoteatri tegelased sellest ise aru said, aga filmis on täiesti selgelt tunda nende suhtumist oma katse objekti. Mis siis, et see on peidetud ülevoolava sõbralikkuse ja kambavaimu taha: nüüd oled ka sina Kinoteatri perekonnas. Aga tegelikult on näha puhast üleolekut: näe, leidsime lihtsa tüdruku Valgast, Maxima kassapidaja perekonnast, jube põnev; teatrist ta mõhkugi ei tea, aga tuba on segi ja joob sõbrannadega pudelist viina. Tundub, nagu 19. sajandi antropoloogid oleksid Mowgli kätte saanud ja nüüd uurivad teda.»