Kadri Tammepuu: arstid kahvlis

Korruptsiooniskandaalid on muutunud tavapäraseks. Pidevalt käib kellegi tegevuse uurimine. Alati ei ole süüdistatav libedale rajale sattunud tahtlikult, segast korruptsioonivastast seadust kritiseeris eelmisel aastal ka õiguskantsler. Võiks küsida, mis arstidel ja patsientidel sellega pistmist. Puutepunkte on mitu.

Teisalt on haiglates kampaania korras korruptsiooniga tegelemine toonud arstide töös välja halli ala. Varem või hiljem hakkab see ka patsiente puudutama. Tohtrid muretsevad, et tulevikus neil kõiki patsiente enam ühtemoodi ravida ei õnnestu. Põhjuseks on huvide konflikt, kus arstil tekib hüpoteetiline võimalus oma sugulast või tuttavat mingil moel eelistada. Sellist kiusatust aitaks mõnede ametnike ja haiglajuhtide meelest kõige paremini ära hoida see, kui arstid loobuksid lähedaste ravimisest sootuks.