Eesti puitmajaäri üksik hunt kihutas pankrotti

«Väga kahju on kaotada suure potentsiaaliga ja kõrgelt kvalifitseeritud meeskonnaga ettevõtet,» tunnistas Koger. «Kõige rohkem on mul aga kahju, et me ei suutnud oma töötajaid kaitsta ettevõtet tabanud turbulentsi eest. Oma unistuste meeskonnast lahkumine on mulle ka isiklikult väga raske.»

Maardus tegutsenud ettevõte sattus makseraskustesse tänavu suvel, kui nende põhiline turg Rootsi kokku kuivas. Nimelt otsustas Rootsi valitsus ajutiselt kinni keerata toetusraha uute elamute ehitamiseks, see tähendas nõudluse kahanemist. Lisaks on viimase pooleteise aasta jooksul Rootsi kroon kõvasti langenud, mis teeb välismaalt kaupade ja teenuste ostmise kallimaks.

Kogeri sõnul on nende äri spetsiifika see, et enamik maju tehakse valmis tehases, mis tähendab, et vaja on saada suuri ettemakseid. «Kui aga lepetest kinni ei peeta, avaldab see suurt survet tootmisele,» viitas ta pingetele koostööpartneritega.