Tellijale

Euroopa suuruselt teise majanduse helgete tulevikuväljavaadete põhjused on õigel ajal tehtud maksualandamised, majanduse väiksem sõltuvus ekspordist kui Saksamaal ja president Emmanuel Macroni reformid, mille eesmärk on külvata seeme pikaajalisse kasvu, kirjutab Bloomberg.

Ökonomistide sõnul on siiski tegemist rohkem sisulise eduloo kui lihtsalt õnnestunud ajastamisega. Macroni ettevõtete tulumaksu alandamine ja tööseaduse reform tõid riiki investeeringute laine. Tööhõive on viimasel ajal kasvanud nii kiiresti, et ökonomistid ei oska seda hästi põhjendada ja Prantsusmaa keskpanga peaökonomist Olivier Garnier nimetas seda märkimisväärseks.