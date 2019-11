Parim noorkokk Noel Moglia: või annab toidule väga hea maitse

Tellijale

See toit ei pruugi olla midagi erilist ega ka söömaaeg kuigivõrd pidulik. Pigem tehakse mõnd pastarooga, nagu Mogliate itaalia-eesti segaperes ühiskokkamistel tihti tavaks. Näiteks spagette Bologna kastmega, pakub Noorkokk 2019 tiitliga pärjatud Noel. «See on lihtne, kodune, mõnus. Just selliseid toite itaallased armastavad,» tähendab Eesti ja Itaalia köögiga kodus üles kasvanud Tallinna teeninduskooli kokaõpilane.

Mingit kindlat rituaali peres isadepäeva puhuks tegelikult pole. Võib-olla minnakse ka välja sööma või võetakse muud põnevat ette. Koosolemine, eriti veel söögilaua ääres, on itaallastele loomupärane, veres. Ka argipäeviti, kui Mogliad kogunevad just õhtusöögilauda päevasündmusi arutama. «Võtame oma perele aega. Kokkame koos, ei tegele kooli ega tööga,» räägib Noel.

Kuigi pidusöökide menüü kipub neil olema pigem itaaliapärane, siis iga päev ei piirduta sugugi ainult Itaalia või Eesti toitudega: «Meie menüüs on ka palju muu Euroopa ja Aasia maitseid. Oleme multikultuursed, katsetame, hittidele pidama ei jää.» Siiski, aastalõpupühade lähenedes ilmub nende kodus alati lauale isa kodukandist pärit bagna càuda. See on õlist, küüslaugust ja soolatud anšoovisest kaste, mida keedetakse nii kaua, kuni tekib emulsioonjas mass ja kala on peaaegu et sulanud. Siis pannakse kaste teeküünlaga soojendatavas anumas laua keskele mulksuma ning kastetakse sellesse köögivilja- ja lihatükikesi kogu pika õhtu.