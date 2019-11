Aleksei Jašin: kaitsevägi kui lõimumislaager

Tellijale

Eesti ühiskonna olemuslik mitmekesisus ning ajalooline kontekst tekitavad inimestes vähem või enam pingeid ja lahkarvamusi. Aegumatu arutelu meie kodumaa venekeelse segmendi üle puudutab kõiki riigi osiseid, paratamatult ka kaitseväge. Astusin ajateenistusse Viru jalaväepataljoni kolm kuud tagasi. Lühidalt öeldes leian, et kaitsevägi tuleb suurepäraselt toime olukorraga, kus inimesed räägivad eri keelt ning nende taust on kultuuriliselt erinev. Edu võti on eelkõige kõrgemate ülemate professionaalsus.