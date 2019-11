Edward Lucas: jagatud Berliini õppetunnid on püsivad

BBC mehena Berliinis olin ma tehniliselt sõjakorrespondent, kuigi sõjategevus oli peatunud rohkem kui 40 aastat varem. Mul oli auväärne sõjaline seisund, millega kaasnesid õigused (ületada piiri kontrollpunktis Charlie, lastes automakist valjult Pink Floydi laulu «The Wall») ja kohustused. Idas liiklusõnnetusse sattununa ei tohtinud ma rääkida Vopodega (kohalik politsei), vaid pidin nõudma Nõukogude ohvitseri kohale ilmumist. Ma sõitsin sinna ilma avariideta iga päev, mõnikord lihtsalt selleks, et piirivalvureid kiusata. Nad vaatasid mind kivinägudega, justkui oleksin püüdnud oma nina üle piiri smugeldada. Kui minu rõõmsameelsed tervitused tõid nende näole naeratuse, arvestasin ma, et kommunismi kokkuvarisemine nihkus pisut lähemale.

Berliini lõhestatus on kadumas ajaloohämarusse, kuid selle õppetunnid püsivad. Ideoloogia pole kunagi kadunud. Lenini tööde, eriti selle poliitilisele vägivallale pühendatud osade uurimine on kasulik. Lugege põhjalikult ülespuhutud ametlikke teadaandeid. Need sisaldavad vihjeid. Jääge terminoloogia koha pealt põikpäiseks. Balti riikidele ei antud 1991. aastal iseseisvust – nad taastasid selle. Krimm on okupeeritud, sama käib Tiibeti kohta. Taiwan on riik, mitte mässuline provints.