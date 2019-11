Hea heli igasse tuppa lihtsate vahenditega

Kas tahate, et sama muusika, mis mängib elutoas, mängiks ka köögis? Või et sama muusikat saaks kuulata nii seltskond terrassil kui ka sauna eesruumis? Vaatame lühidalt, millised on võimalused ja milline tootevalik.

Kui soovite nautida head heli kodu igas ruumis, võite leida end keeruliste valikute ees. Lihtsam variant tehnikat paigaldada on see, kui juba ehitamise ajal on olnud võimalik planeerida ja ka paigaldada kaabeldus läbimõeldult koos kõlarite ja võimendite asukohaga. Sel juhul saab valida sobivad seadmed ja paigaldada kõlarid ruumi akustika järgi parimatesse kohtadesse. Võimenditele võib leida sobiva koha kas igas ruumis või hoone tehnoruumis.

Keerulisema variandi puhul on kodus kogu siseviimistlus valmis ning seetõttu on kaablite vedamine ja seadmete paigaldus mitu korda keerulisem.

Kõige tähtsam on hästi läbi mõelda, millised on tegelikud soovid ja mis ruumid on kvaliteedi seisukohalt tähtsamad. Kehva akustikaga ruume (üldjuhul liigse järelkõlaga) nagu saun, vannituba, koridorid, aga ka elutoad, mille seinad koosnevad betoonist ja klaasist, pole mõtet sisustada väga kvaliteetsete seadmetega, kuna nendes lihtsalt ei pääse heli headus mõjule. Pigem kulutada raha akustikale ja lõpptulemus on palju parem. Valikuid on palju ja nendes orienteerumine keeruline.

Väga tihti arvatakse, et juhtmevaba kõlar on võlusõna, mis lahendab kõik mured. Unustatakse, et juhtmevaba kõlar vajab mängimiseks voolu ja toitejuhe tuleb ikka kõlarini vedada.