Jaak Prozes: mordvalaste õitsev hääbumine

Kultuurikoodi teema on seotud sellega, et mullu muutus Venemaa rahvuspoliitika strateegia, mis ütleb, et tänapäeva Venemaa rahvast ühendab kultuurikood, mille aluseks on eelkõige vene keele ja kultuuri pärandi säilitamine ja arendamine, samuti Vene Föderatsiooni rahvaste ajaloolise kultuuripärandi säilitamine. Viimase all mõistetakse, et tuleb austada rahvaste kultuurilisi eripärasid ja väljapaistvaid saavutusi, integreerides neid samas ühtsesse vene kultuuri.