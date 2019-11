Tellijale

Mary Krossi ei loobitud kividega, aga tema kaebus on ülekantud tähenduses viimase aasta jooksul tuhat korda tõeks saanud. EKRE liikmed loobivad karistamatult sõnadest kividega vähemusi ja välismaalasi ega kavatse hoogu maha võtta.

Nii halvustavad valitsuse liikmed sisserändajaist töölisi, eriti agaralt Ukrainast ja teistest idapoolsetest riikidest pärit rahvast. Siseminister Mart Helme on püüdnud koomale tõmmata tööloa kvoote ja karmistada maksukontrolli ning kutsunud riigiametnikke üles, et need paneksid kirja võõrtööliste kinnisvaratehingud.