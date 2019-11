Tellijale

Postimehele antud intervjuus, mis oli Jeglinskase esimene usutlus uues ametis, ütles ta, et kandideeris kõrgele NATO kohale lihtsalt selleks, et hajutada riske, mida Leedu asekaitseministri ametikoht poliitiliselt ebastabiilsel ajal endast kujutas. Esimene West Pointi sõjaväeakadeemia lõpetanud leedulane sai Jeglinskasest ta enda sõnul seetõttu, et erinevalt klassikaaslastest ei kibelenud ta õppima juurat ega majandust.