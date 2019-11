Rainer Kuuba: kuidas puiduga kliimat veel kuumemaks kütta

Tellijale

Alustame sellest, et ELi taastuvenergia direktiiv 2009. aastast soovitas puidu suuremat kasutuselevõtmist energeetikas ning biomassi põletamist energia tootmisel loeti süsinikuneutraalseks. Tänu sellele said Euroopa riigid näidata süsinikuheitmete vähendamist niiviisi, et elektrijaamades asendati fossiilsed kütused suuremas või väiksemas mahus puidugraanulitega, mille põletamisel eraldunud CO2 jäeti arvestustest välja. Sel moel saadud elekter loeti taastuvelektriks ning selle tootmisele sai maksta taastuvenergia toetust. Ka Eestis on hakatud suvest saadik taas rääkima sellest, kuidas Narvas peaks koos põlevkiviga põletama ka puitu, sest niimoodi olevat võimalik vähendada elektrijaamade CO2-heidet, ning et Narva jaamadele lubatakse puidu põletamise eest ka toetust maksta. Eeskujuks on võetud teised Euroopa riigid, kus elektrijaamades puidu põletamisele on seni makstud toetusi poliitilise kokkuleppe kohaselt, et puidu põletamine olevat süsinikuneutraalne.