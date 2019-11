ÜRO raport tõstab esile säästvat metsandust

Tellijale

Säästvat metsandust loetakse üheks osaks kliimamuutuse leevendamisel ja sellega kohanemisel. See aitab vähendada või vältida maa väljakurnamist ja mõnedel puhkudel see tagasi pöörata, samuti aidata kaasa kliimamuutuste leevendamisele ja nendega kohanemisele. Maa degradeerumise vähendamine ja tagasipööramine alates üksikfarmist kuni tervete vesikondadeni võib pakkuda kulutõhusaid, kiireid ja pikaajalisi hüvesid kogukondadele ning toetada mitme säästva arengu eesmärgi saavutamist. Metsade ja teiste süsinikurikaste ökosüsteemide kaitset tuuakse esile kui abinõu, millel on kohene positiivne kliimamõju. Meetmed, mille soodne mõju avaldub alles mõne aja pärast, on näiteks metsastamine ja taasmetsastamine ning agrometsanduse ehk põllumajanduse ja metsanduse kombineerimise areng.