Tellijale

Firma kuulub pikalt Eestis äri ajanud soomlasele Pentti Juhani Nokelinile. Ta ütles, et restoran oli pikki aastaid kahjumis. «See on Eesti restoranide põline häda. Suvel on okei, aga ülejäänud kaheksa-üheksa kuud on väga keeruline,» selgitas Nokelin.