Arhitekti visandite järgi peaks kortermaja ette rajatama aedade, hekkide, pinkide ja purskkaevuga park. Kui suur ja missugune see täpselt tuleb, on Endoveri tegevjuhi Robert Laudi sõnul praegu veel lahtine. «Ütleme nii, et see visand on rohkem nagu visioon,» ütles ta.