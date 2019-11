Minister Kiik keeraks pensionireformilt vinti maha

Sotsiaalminister Tanel Kiik (KE) saatis rahandusministeeriumile ettepanekud pensionireformi eelnõu täiendamiseks, nii et enne pensioniiga saaks teisest sambast välja võtta vaid kolmandiku kogutust ehk sama palju, kui inimene ise on sambasse maksnud. Kiige ettepanek on ootamatu, kuna valitsus on eelnõus juba kokku leppinud, et teise samba raha saab välja võtta täies mahus.